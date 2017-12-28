НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в центральном матче первенства "Голден Стейт" на своем паркете со счетом 126:101 одержал победу над "Ютой". Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов, четыре передачи и три блокшота.

Таким образом, "Уорриорз" одержали 28-ю победу в 35 матчах и вышел на первое место в Западной конференции, опередив "Хьюстон", который имеет на своем счету 25 побед, но три матча - в запасе.




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