НБА: Топ-10 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила десятку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что в центральном матче первенства "Голден Стейт" на своем паркете со счетом 126:101 одержал победу над "Ютой". Самым результативным игроком в составе победителей стал форвард Кевин Дюрант, который набрал 21 очко, сделал шесть подборов, четыре передачи и три блокшота.

Таким образом, "Уорриорз" одержали 28-ю победу в 35 матчах и вышел на первое место в Западной конференции, опередив "Хьюстон", который имеет на своем счету 25 побед, но три матча - в запасе.