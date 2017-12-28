Гаттузо: наверно, я худший тренер в Серии А

Дженнаро Гаттузо делает первые шаги в качестве главного тренера "Милана". В своем последнем матче подопечные Дженнаро одолели главного соперника, "Интер", в рамках четвертьфинала Кубка Италии. Специалист не скрывал своей радости от победы, ведь перед этим за шесть поединков "россо-нери" одержали победу лишь однажды. В частности, Дженнаро заявил:

- Наверно, я худший тренер в Серии А, но я всегда хочу выигрывать, даже когда играю со своим сыном дома. Я также хочу, чтобы мои ребята от матча к матчу доказывали, что сегодняшний результат – не случайность. Эту игру мы проводили после ряда неудач, поэтому победа является фундаментальной для нас.

Также главный тренер "красно-черных" добавил:

- Я знал, что однажды стану тренером "Милана". Это большой клуб, который на протяжении многих лет выигрывал и воспитывал прекрасных игроков. Да, мы долго страдали и теряли очки. Однако, я не смотрю назад и верю, что с жаждой и верой мы сможем многого достичь. Я не побоюсь сказать это каждому прямо в лицо.


Terrikon со ссылкой на footballua.tv


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