НХЛ: Уилер побил рекорд Ильи Ковальчука

Нападающий "Виннипег Джетс" Блэйк Уилер побил клубный рекорд Ильи Ковальчука по количеству передач, сообщает официальный твиттер лиги.

В среду "Джетс" на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Эдмонтону" со счетом 4:3, а Уилер записал на свой счет одну голевую передачу. Таким образом, американский нападающий достиг отметки в 288 передач и превзошел достижение Ковальчука, у которого теперь на "ассист" меньше.

РоSSиянин выступал за "Атланту Трэшерз" с 2001 по 2010 год, а год спустя после переезда в Канаду клуб стал называться "Виннипег Джетс". Напомним, что одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.




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