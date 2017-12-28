НХЛ: Уилер побил рекорд Ильи Ковальчука

Нападающий "Виннипег Джетс" Блэйк Уилер побил клубный рекорд Ильи Ковальчука по количеству передач, сообщает официальный твиттер лиги.

В среду "Джетс" на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ нанес поражение "Эдмонтону" со счетом 4:3, а Уилер записал на свой счет одну голевую передачу. Таким образом, американский нападающий достиг отметки в 288 передач и превзошел достижение Ковальчука, у которого теперь на "ассист" меньше.