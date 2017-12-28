Ринат Ахметов: жду гимна Лиги чемпионов на Донбасс Арене. Футбол

Президент футбольного клуба "Шахтер" Ринат Ахметов - о мечте на год грядущий.

— Какого чуда я жду в 2018 году? Я жду гимна Лиги чемпионов на "Донбасс Арене" и переполненных болельщиками трибун, как это было раньше.

Это будет означать только одно: в нашей стране наступил стабильный, прочный мир. Это будет означать, что люди больше не гибнут и не страдают, что люди, наконец, живут, а не выживают.

Я хочу, чтобы Украина была очень сильным государством, а украинцы — были счастливы. Что нам для этого нужно? Нам нужен стабильный экономический рост. И я хочу сказать, что наша Группа будет продолжать делать всё для экономического роста страны. Будет делать всё, чтобы люди имели достойную работу и достойную зарплату, а значит — жили счастливо.


Terrikon со ссылкой на ZN.ua


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