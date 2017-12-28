Джошуа и Паркер близки к организации объединительного поединка

Чемпион мира по версиям WBA , IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и обладатель титула WBO в дивизионе Джозеф Паркер близки к подписанию соглашения об организации их боя весной.

Об этом сообщает ESPN, отмечая, что сторонам удалось достичь компромисса в главном вопросе – разделении гонорара. По словам промоутера Паркера Дэвида Хиггинса, он уже получил предварительный контракт от менеджера Джошуа Эдди Хирна. "Мы стали ближе к сделке. Мы пошли на небольшие уступки, и это сделали представители Джошуа, - заявил Хиггинс. – Гонорар Паркера составит от 30 до 35 процентов. Пока я не буду называть конкретные цифры, но, возможно, в ближайшее время мы их озвучим".

По словам Хиггинса, точной даты боя пока нет, однако есть договоренность, что поединок обязательно должен пройти в субботу, не раньше 31 марта и не позже 28 апреля. Что касается места проведения, то это будет или Великобритания, или один из городов Европы. Правда, как отметил Хиггинс, нельзя исключать, что, например, Саудовская Аравия предложит 100 миллионов долларов за организацию этого поединка.