МОК лишил олимпийских медалей 10 украинских спортсменов из-за допинга

За все время Международный олимпийский комитет лишил 10 украинских спортсменов медалей, которые они завоевали на Олимпийских играх 2004, 2008 и 2012 годов, из-за применения допинга.

Об этом сообщают " Украинские новости " со ссылкой на ответ Министерства молодежи и спорта на запрос.

В частности, в связи с употреблением допинга МОК лишил Юрия Белонога золотой медали, завоеванной им в толкании ядра, и Елену Олефиренко – бронзовой медали, завоеванной в академической гребле (Олимпиада-2004 в Афинах в Греции).

Также МОК лишил Ольгу Коробку серебряной медали в соревнованиях по тяжелой атлетике, Людмилу Блонскую – серебряной медали в соревнованиях по легкой атлетике, Наталию Давидову – бронзовой медали по тяжелой атлетике, Дениса Юрченко – бронзовой медали по легкой атлетике, Василия Федоришина – серебряной медали по вольной борьбе, которые они завоевали на летней Олимпиаде-2008 в Пекине (Китай).

Кроме того, МОК лишил украинских спортсменов Юлию Калину бронзовой медали в соревнованиях по тяжелой атлетике и Александра Пятницу серебряной медали в соревнованиях по метанию копья, которые они получили на Олимпиаде-2012 года в Лондоне (Великобритания).

Агентство отмечает, что Министерства не указано, но в марте текущего года МОК сообщал, что лишил украинскую спортсменку Викторию Терещук бронзовой медали в соревнованиях по современному пятиборью, которую она завоевала на Олимпиаде-2008 в Пекине, из-за применения допинга.

Ранее Минспорта сообщило, что инициировало возврат премиальных спортсменами, лишенными олимпийских медалей из-за допинга.

Как известно, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал роSSийского бобслеиста Алексея Воеводу. Его признали виновным в употреблении допинга.

Международный олимпийский комитет 5 декабря отстранил сборную РоSSии от участия в Олимпиаде-2018. В МОК на основании двух расследований признали доказанным фактом, что Кремль на государственном уровне организовал систему применения допинга в роSSийском спорте.

РоSSийским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, позволили соревноваться под нейтральным флагом.

Позже МОК пожизненно дисквалифицировал еще 11 роSSийских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году.