Максим Фещук: Может, в Украине уже забыли обо мне? Футбол

Украинский футболист Максим Фещук по-прежнему ждет свои деньги от руководства "Говерлы". Ужгородский клуб задолжал форварду зарплату за 14 месяцев. А пока Фещук в статусе свободного агента готовится заключить контракт с "Акжайыком" Владимира Мазяра, с которым у него уже есть устное соглашение.

- Приглашений из Украины у меня нет. Может, обо мне уже забыли? А может, сейчас тут не настолько высокий уровень, чтобы меня приглашать. Тут есть много нюансов. Я и сам себя не предлагаю, мол, что живой и пока играю.

Сейчас мне в Казахстане комфортно. Почему я должен что-то менять? Есть предложение из "Акжайыка", оно мне подходит. Если сотрудничество все же подтвердим контрактом, хотелось бы сделать скачок в чемпионате Казахстана. Чемпионат амбициозный, народ специфичный. Если нет результата, болельщики сразу показывают на трибунах свое недовольство.

"Карпаты"? Там свои проблемы и свои суперские специалисты. Думаю, они где-то найдут хорошего нападающего. Я для "Карпат" уже ветеран, наверное. Они же все время молодых ищут, чтобы продать за миллионы. Я только за то, чтобы "Карпаты" прибавляли и вернули болельщика на трибуны. А может, Петру Петровичу Дыминскому пора продать "Карпаты", если надоело их содержать, - сказал Фещук каналу "Футбол 1".


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