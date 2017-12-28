Гризманна не будет в Манчестер Юнайтед

Менеджер "красных дьяволов" Жозе Моуринью не будет предпринимать попыток приобрести нападающего мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, уверяют испанские СМИ .

Как разузнали журналисты, Особенный считает сумму в 100 миллионов евро за 26-летнего французского форварда слишком завышенной. Как известно, на Гризманна претендует "Барселона".

Ранее, напомним, сообщалось, что ФИФА получила жалобу от "Атлетико" на "Барселону" по ситуации с нападающим. "Да, мы получили жалобу от "Атлетико" по делу Гризманна", - заявил представитель ФИФА агентству DPA.