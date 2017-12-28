Рафаэль Надаль пропустит первый турнир в новом году

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль решил пропустить теннисный турнир в австралийском Брисбене, который стартует 31 декабря.

"Мне очень жаль сообщить вам, но я не буду играть в Брисбене в этом году. Я хотел там выступить, но я до сих пор не готов после последнего длинного сезона и позднего начала моей подготовки", - написал испанец в своем твиттере .

Ранее, напомним, сообщалось, что 23-кратная победительница турниров Большого Шлема американка Серена Вильямс примет участие в выставочном турнире в Абу-Даби. Она планирует выйти на корт уже 30 декабря.

Экс-первая ракетка мира, которая 1 сентября родила дочь Алексис-Олимпию, не выходила на корты после того, как в конце января выиграла Открытый чемпионат Австралии.