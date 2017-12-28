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2017-12-28
Квирквелия признан футболистом года в Грузии
Защитник московского "Локомотива" Соломон Квирквелия признан лучшим футболистом Грузии в уходящем году. Об этом сообщается на сайте Грузинской федерации футбола.
В опросе приняли участие известные футболисты и тренеры Грузии, представители СМИ, а также бывшие футболисты.
В июне "железнодорожники" подписали с грузинским защитником контракт до конца июня 2021 года. На счету 25-летнего игрока 25 матчей за национальную сборную Грузии.
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