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Квирквелия признан футболистом года в Грузии Защитник московского "Локомотива" Соломон Квирквелия признан лучшим футболистом Грузии в уходящем году. Об этом сообщается на сайте Грузинской федерации футбола. В опросе приняли участие известные футболисты и тренеры Грузии, представители СМИ , а также бывшие футболисты. В июне "железнодорожники" подписали с грузинским защитником контракт до конца июня 2021 года. На счету 25-летнего игрока 25 матчей за национальную сборную Грузии.

Terrikon

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