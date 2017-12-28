НХЛ: Малкин приносит победу Питтсбургу, Вашингтон уступает в серии буллитов

Одиннадцать матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной хоккейной лиге.

2017-18, Чемпионат НХЛ . Игровой день 2017-12-28. Результаты всех матчей

"Айлендерс" - "Баффало" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Шайба Мэттью Барзала на 2-й минуте овертайма принесла победу "Айлендерс" над "Сейбрз". Также в составе победителей отметились Джейсон Чимера и Джошуа Бэйли.

"Каролина" - "Монреаль" - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

"Каролина" одержала третью победу кряду, одолев "Монреаль". Себастьян Ахо дважды поражал ворота соперников в третьем периоде, а голкипер "Ураганов" Кэм Уорд сделал 23 сэйва. Также в составе победителей отличился Тейво Теравайнен.

"Нью-Джерси" - "Детройт" - 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Дубль Нико Хишира принес победу "Дэвилз" над "Ред Уингз". Вторая шайба первого номера Драфта 2017 года стала для команды победной. Точку в матче поставил Сами Ватанен. В составе "Детройта" гол престижа на счету Джастина Абделькадера.

"Питтсбург" - "Коламбус" - 5:4 ПБ (0:2, 1:1, 3:1, 0:0, 1:0)

Евгений Малкин набрал 3 очка (1+2) за результативность, а "Питтсбург" обыграл "Коламбус" в серии буллитов, в которой попытка россиянина стала для "Пингвинз" победной. Также в составе хозяев площадки отличились Конор Шири, Фил Кессел и Джейк Гюнтцель. У "Коламбуса" дубль на счету Артемия Панарина.

"Бостон" - "Оттава" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

"Оттава" проиграла восьмой из последних 10-ти матчей, пропустив от "Бостона" 5 шайб. Пятую победу кряду "Брюинз" принесли точные броски Рика Нэша (дважды), Кевана Миллера, Дэнтона Хайнена и Дэвида Беккеса.

"Рейнджерс" - "Вашингтон" - 1:0 ПБ (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голкипер "Рейнджерс" Ондржей Павелец, отразив 30 бросков, сделал своей первый шатаут с марта 2016 года. Он стал 18-м в карьере чеха. В то же время вратарь "Кэпиталс" Филипп Грубауэр отразил 37 бросков, записав на свой счет первый в сезоне и четвертый в карьере "сухой" матч. В серии буллитов свои попытки реализовали Матс Зуккарелло (победная шайба) и Мика Зибанеджад.

"Сент-Луис" - "Нэшвилл" - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Крейг Смит и Калле Ярнкрок отправили по шайбе в ворота "Сент-Луиса", чем добыли для своей команды принципиальную победу. "Хищники" поднялись на первое место в Центральном дивизионе, на балл опередив "Блюз". Голкипер "Предаторс" Пекка Ринне отразил за матч 29 бросков по воротам.

"Виннипег" - "Эдмонтон" - 4:3 (2:2, 2:1, 0:0)

Дубль Джоэла Армия помог "Виннипегу" обыграть" "Эдмонтон". По шайбе в ворота "Ойлерз" отправили Брайан Литтл и Кайл Коннор. При этом форвард "Джетс" Марк Шайфли не смог закончить матч из-за травмы верней части тела.

"Миннесота" - "Даллас" - 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Джаред Сперджен, Эрик Стаал, Микаэль Гранлунд и Джейсон Закер забросили по шайбе в ворота "Далласа", чем принесли своей команде победу. В составе "Старз" гол и передача на счету Тайлера Сегина.

"Колорадо" - "Аризона" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Худшая команда лиги "Аризона" в гостях переиграла "Колорадо", благодаря шайбам Тобиаса Ридера, Александра Голигоски и Лоусона Крауза. Голкипер "Койотиз" Антти Раанта отразил 25 бросков по воротам.

"Анахайм" - "Вегас" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Ши Теодор, Коди Икин, Уильям Карлссон и Дэвид Перрон забросили по шайбе в ворота "Анахайма", а одержать пятую победу кряду лидеру Тихоокеанского дивизиона помогли 27 сэйвов Малькольма Суббана.