HBO называет апперкот в бою Кличко против Джошуа Ударом года

Американская телевизионная сеть HBO традиционно для в конце года выбирает победителей в различных номинациях. Так, "Ударом года" в 2017-м эксперты признали апперкот справа в исполнении Энтони Джошуа в 11-м раунде выдающегося поединка с Владимиром Кличко, принесший в итоге британцу такую важную для него победу.

К слову, в номинации "Раунд года" лучшим стала пятая трехминутка в том же поединке между Джошуа и Кличко.