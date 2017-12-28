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2017-12-28
HBO называет апперкот в бою Кличко против Джошуа Ударом года
Американская телевизионная сеть HBO традиционно для в конце года выбирает победителей в различных номинациях. Так, "Ударом года" в 2017-м эксперты признали апперкот справа в исполнении Энтони Джошуа в 11-м раунде выдающегося поединка с Владимиром Кличко, принесший в итоге британцу такую важную для него победу.
К слову, в номинации "Раунд года" лучшим стала пятая трехминутка в том же поединке между Джошуа и Кличко.
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