Антонио Доннарумма: о таком дебюте можно было только мечтать

Старший брат основного вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, Антонио, прокомментировал победу над "Интером" в четвертьфинале Кубка Италии.

"Сыграть за эту великую команду было моей мечтой и вот она сбылась, - приводят слова Доннаруммы-старшего итальянские СМИ. - О таком дебюте можно было только мечтать. Для меня исторический день".

"Милан", напомним, одолел "Интер" с минимальным счетом в дополнительное время. Теперь подопечные Гаттузо сыграют в полуфинале с "Лацио". Первый матч состоится в конце января, ответный - в феврале.

2017-18, Кубок Италии. 1/4 финала.

"Милан" - "Интер" 1:0 (0:0)

Голы: Кутроне, 104 (1:0)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
НХЛ: Макдэвид лидирует в голосовании болельщиков, Овечкин - в числе претендентовНХЛ: Макдэвид лидирует в голосовании болельщиков, Овечкин - в числе претендентов
Решения по скандальному матчу "Заря" - "Шахтер"Решения по скандальному матчу "Заря" - "Шахтер"
Блок рекламы


Похожие новости
Антонио Конте даст шанс резервистамАнтонио Конте даст шанс резервистам
Хайнкес: они будут намного опаснее, чем можно подуматьХайнкес: они будут намного опаснее, чем можно подумать
Моуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с Бристоль СитиМоуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с Бристоль Сити
Венгер: Для Арсенала было важно победить сегодняВенгер: Для Арсенала было важно победить сегодня
Павелко: Важно, чтобы судейство в УПЛ было незаангажированным. ФутболПавелко: Важно, чтобы судейство в УПЛ было незаангажированным. Футбол
Антонио Конте: они хотят правильно отреагировать на поражениеАнтонио Конте: они хотят правильно отреагировать на поражение
Вячеслав Грозный: было решено - я еду в Киев. ФутболВячеслав Грозный: было решено - я еду в Киев. Футбол
Дрогба: Было время, когда Салах спрашивал меня, почему не может забить. ФутболДрогба: Было время, когда Салах спрашивал меня, почему не может забить. Футбол
Доннарумма пытается аннулировать контракт с Миланом. ФутболДоннарумма пытается аннулировать контракт с Миланом. Футбол
Гендиректор Милана: Требования УЕФА невозможно выполнить. ФутболГендиректор Милана: Требования УЕФА невозможно выполнить. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости