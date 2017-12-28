Антонио Доннарумма: о таком дебюте можно было только мечтать

Старший брат основного вратаря "Милана" Джанлуиджи Доннаруммы, Антонио, прокомментировал победу над "Интером" в четвертьфинале Кубка Италии.

"Сыграть за эту великую команду было моей мечтой и вот она сбылась, - приводят слова Доннаруммы-старшего итальянские СМИ . - О таком дебюте можно было только мечтать. Для меня исторический день".

"Милан", напомним, одолел "Интер" с минимальным счетом в дополнительное время. Теперь подопечные Гаттузо сыграют в полуфинале с "Лацио". Первый матч состоится в конце января, ответный - в феврале.

2017-18, Кубок Италии. 1/4 финала.

"Милан" - "Интер" 1:0 (0:0)



Голы: Кутроне, 104 (1:0)



