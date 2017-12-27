Черноморец задолжал деньги Бабичу. Футбол

Одесский "Черноморец" рискует угодить в скандал. Клуб до сих пор не рассчитался со своим бывшим тренером Александром Бабичем, информирует канал "Футбол 1". "Черноморец" должен специалисту около 114 тысяч гривен. Стороны договорились о погашении задолженности до конца этого года, но "Черноморец" пока не делает шагов в этом направлении.

- Это зарплата за два месяца. При разрыве контракта мы договорились, что до Нового года должны закрыть вопрос. Пока на связь никто не выходит. Никакой суммы частями я не получил. Есть инстанции, которые помогают футболистам и тренерам уладить свои финансовые вопросы. Если до конца года ничего не изменится, я туда обращусь. Надеюсь, это все уладится спокойно, и никуда обращаться не придется, - сказал Бабич "Футбол NEWS".


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