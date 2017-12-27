Вирта все же уволили из Вереса. Футбол
Юрий Вирт уже не является главным тренером "Вереса". Источники телеканала "Футбол 1" подтверждают информацию о том, что руководство ровенского клуба рассталось с Виртом и его штабом.
Вирта уволили из "Вереса", несмотря на действующий контракт. Кроме того, тренер уже приступил к формированию команды на следующий год. Причины прекращения сотрудничества пока неизвестны, но дело точно не в результатах. Сейчас новичок УПЛ идет на высоком пятом месте.
Наплмним, ранее сообщалось, что новым тренером "Вереса" может стать экс-наставник "Волыни" Виталий Кварцяный.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
27.12.2017 21:40
27.12.2017 21:56