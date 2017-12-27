Вирта все же уволили из Вереса. Футбол

Юрий Вирт уже не является главным тренером "Вереса". Источники телеканала "Футбол 1" подтверждают информацию о том, что руководство ровенского клуба рассталось с Виртом и его штабом.

Вирта уволили из "Вереса", несмотря на действующий контракт. Кроме того, тренер уже приступил к формированию команды на следующий год. Причины прекращения сотрудничества пока неизвестны, но дело точно не в результатах. Сейчас новичок УПЛ идет на высоком пятом месте.

Наплмним, ранее сообщалось, что новым тренером "Вереса" может стать экс-наставник "Волыни" Виталий Кварцяный.


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