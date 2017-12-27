Кубок Италии: Милан дожал Интер в овертайме и вышел в полуфинал на Лацио

Миланское дерби, которое проходило в рамках четвертьфинала Кубка Италии, выдалось крайне упорным. "Интер" смог забить в середине первого тайма усилиями Перишича, но этот гол после видеоконсультаций все же решили отменить. В итоге команды доигрались до дополнительного времени, где свое слово сказал открытие сезона Кутроне. Юный форвард "Милана" отозвался на передачу Сусо, избежав офсайда, после чего поразил ворота Хандановича.

1:0 - подопечные Гаттузо минимально побеждают "Интер" и теперь сыграют в полуфинале с "Лацио". Первый матч состоится в конце января, ответный - в феврале.

2017-18, Кубок Италии. 1/4 финала.

"Милан" - "Интер" 1:0 (0:0)

Голы: Кутроне, 104 (1:0)

"Милан": Доннарумма Ан.; Абате (Калабрия, 53); Романьоли; Родригес Р.; Кесси; Бонуччи; Локателли (Чалханоглу, 73); Бонавентура; Сусо; Билья; Калинич Н. (Кутроне, 76)

"Интер": Ханданович С.; Шкриниар; Раноккия; Канселу; Нагатомо; Весино; Перишич И.; Кандрева (Эдер, 101); Жоау Мариу (Борха Валеро, 67); Гальярдини (Брозович, 75); Икарди

Предупреждения: Локателли, 16; Билья, 20; Кутроне, 105 - Шкриниар, 72; Весино, 111; Борха Валеро, 116




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