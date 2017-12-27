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Кварцяный может возглавить "Верес". Футбол Руководство «Вереса» в ближайшие дни уволит Юрия Вирта с поста главного тренера. Причины такого решения доподлинно не известны. Главный тренер "Волыни" Виталий КВАРЦЯНЫЙ. Фото: Из архива "СЭ" Клуб рассматривает несколько кандидатур на тренерское кресло ровенской команды. Главный претендент - Виталий Кварцяный. Кварцяный покинул тренерский пост «Волыни» еще в июле, а 30 ноября перестал быть и президентом луцкого клуба, но в начале декабря переизбран главой Федерации футбола Волыни. Вирт возглавил «Верес» перед началом сезона, когда ровенский клуб попал в Премьер-лигу. Под его руководством команда выиграла 5 матчей, 3 проиграла, 11 раз сыграла вничью - и отправилась зимовать на 5-м месте. Tribuna.com

Спорт-Экспресс

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