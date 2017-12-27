Кварцяный может возглавить "Верес". Футбол

Руководство «Вереса» в ближайшие дни уволит Юрия Вирта с поста главного тренера.
 
Причины такого решения доподлинно не известны.
 
Фото Кварцяный может возглавить "Верес"
Главный тренер "Волыни" Виталий КВАРЦЯНЫЙ. Фото: Из архива "СЭ"
Клуб рассматривает несколько кандидатур на тренерское кресло ровенской команды. Главный претендент - Виталий Кварцяный.
 
Кварцяный покинул тренерский пост «Волыни» еще в июле, а 30 ноября перестал быть и президентом луцкого клуба, но в начале декабря переизбран главой Федерации футбола Волыни.
 
Вирт возглавил «Верес» перед началом сезона, когда ровенский клуб попал в Премьер-лигу.
 
Под его руководством команда выиграла 5 матчей, 3 проиграла, 11 раз сыграла вничью - и отправилась зимовать на 5-м месте.
 


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