"Карпаты": Назван лучший игрок в 2017 году

Полузащитника Сергей Мякушко был признан лучшим игроком «Карпат» в 2017 году.
 
Лучшего игрока года болельщики выбрали голосованием.
Фото "Карпаты": Назван лучший игрок в 2017 году
Сергей Мякушко. Фото: fckarpaty.com
 
Мякушко перешел в «Карпаты» летом этого года, провел 11 матчей и забил 3 мяча.
 


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