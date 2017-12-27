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2017-12-27
"Карпаты": Назван лучший игрок в 2017 году
Полузащитника Сергей Мякушко был признан лучшим игроком «Карпат» в 2017 году.
Лучшего игрока года болельщики выбрали голосованием.
Сергей Мякушко. Фото: fckarpaty.com
Мякушко перешел в «Карпаты» летом этого года, провел 11 матчей и забил 3 мяча.
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