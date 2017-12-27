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"Карпаты": Назван лучший игрок в 2017 году Полузащитника Сергей Мякушко был признан лучшим игроком «Карпат» в 2017 году. Лучшего игрока года болельщики выбрали голосованием. Сергей Мякушко. Фото: fckarpaty.com Мякушко перешел в «Карпаты» летом этого года, провел 11 матчей и забил 3 мяча. fckarpaty.com

Спорт-Экспресс

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