ФФУ продлила контракт с Сергеем Поповым. Футбол

Исполнительный комитет Федерации футбола Украины продлил трудовые соглашения с рядом специалистов, которые возглавляют национальные команды разных возрастных групп, сообщает официальный сайт ФФУ.

В том числе, подписаны новые контракты с главным тренером юношеской сборной команды Украины U-19 Александром Петраковым (контракт на два года) и руководителем юношеской сборной команды Украины U-18 Сергеем Поповым (контракт на два года).


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