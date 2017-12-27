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ФФУ продлила контракт с Сергеем Поповым. Футбол Исполнительный комитет Федерации футбола Украины продлил трудовые соглашения с рядом специалистов, которые возглавляют национальные команды разных возрастных групп, сообщает официальный сайт ФФУ. В том числе, подписаны новые контракты с главным тренером юношеской сборной команды Украины U-19 Александром Петраковым (контракт на два года) и руководителем юношеской сборной команды Украины U-18 Сергеем Поповым (контракт на два года).

Terrikon

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