На Элитных интеллектуальных играх-2017 в Китае в шашках-100 украинцы завоевали шесть медалей

В Китае завершились вторые Элитные интеллектуальные игры-2017 IMSA по шашкам-100, где принимали участие три представителя Украины, которые завоевали,сообща, шесть медалей.

flickr.com

Артем Иванов в Китае получил полный комплект наград - золото, серебро и бронзу / flickr.com Как сообщает официальный сайт Федерации шашек Украины, в соревнованиях принимали участие лучшие игроки из этой разновидности шашек, которые прошли сложный отбор: 12 мужчин и 8 женщин. Были проведены соревнования в трех видах программы: быстрые шашки (рапид), молниеносная игра (блиц) и супер-блиц.

Украину представляли: международные гроссмейстеры Артем Иванов из Днепра, Юрий Аникеев из Харькова и Виктория Мотричко из Одессы. Все украинские спортсмены выступили довольно удачно. Артем Иванов получил три награды, в том числе одну золотую, Виктория Мотричко выиграла две серебряные медали, а Юрий Аникеев – одну серебряную.

В частности, у мужчин в рапиде третье место занял Артем Иванов (15 баллов), который только 1 балл уступил двум россиянам – Олександрам Шварцману и Георгиєву. А в блице Иванов занял второе место, уступив лишь Шварцману (15 против 16 баллов). В свою очередь, в суперблице, Иванов стал победителем турнира, набрав 18 баллов.

На втором месте – еще один представитель Украины Юрий Аникеєв – 16 баллов. Украинский дуэт опередил россиян Алексея Чижова и Шварцмана, которые заняли, соответственно, третье и четвертое места.

В женских соревнованиях в рапиде украинка Мотричко набрала 7 баллов, уступив лишь Матрене Ноговициной из РоSSии (10), а в блице набрала 12 баллов, поступившись Ноговициной 1 баллом (13). В суперблице украинка заняла лишь шестое место.

Добавим, что суммарный призовой фонд всех шести турниров составил 170 тысяч евро.

 


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