Лучший футболист мира 1995 года стал президентом Либерии

Одного из самых известных в мире африканских футболистов Джордж Веа избрали главой Республики Либерия во втором туре президентских выборов, сообщают информационные агенства. В 1995 году 51-летний политик стал обладателем "Золотого мяча". В разные годы Веа выступал за "Милан", "Монако" и "Пари Сен-Жермен".

В первом туре Веа опередил ближайшего преследователя Джозефа Бокая, занимавшего пост вице-президента Либерии последние 12 лет, а во втором туре экс-футболист победил его же в 12 из 15 округов. В своем твиттере Джордж от всей души поблагодарил либерийский народ за оказанную честь.

Кроме победы в номинации лучший футболист мира (награда Ballon d'Or) 1995 года в активе Веа также звание лучшего африканского футболиста года, которого он удостаивался в 1989, 1994 и 1995 годах.


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