Морозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. Футбол
Защитник команды Николай Морозюк на днях вернулся в Киев после отпуска, который он провел в Объединенных Арабских Эмиратах. "Динамовец" поделился впечатлениями от отдыха и рассказал о планах на Новый год:
- Во вторник вернулся из Дубаи, где мы две недели отдыхали вместе с супругой и сыном. Отпуск был замечательный, все понравилось. Мы были там впервые. Мне всегда нравились тихие места, любил летать на какие-нибудь экзотические острова. А в этот раз решили лететь не так далеко, поскольку сын еще маленький. Также получился очень хороший отдых. Старался совмещать пассивное времяпрепровождение с активными занятиями: загорал на пляже, плавал в море, играл в волейбол, футбол, теннис. Еще ездили в город, немного там погуляли. Встречались с Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, которые также отдыхали в Эмиратах. Давно не виделись, так что было интересно с ними встретиться, пообщаться.
Сейчас нахожусь в Киеве, к выполнению индивидуальной программы приступил еще на отдыхе. На днях собираемся уезжать во Львов к родителям на Новый год и Рождество. Продолжим отдыхать с семьей.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
27.12.2017 13:30
27.12.2017 13:30