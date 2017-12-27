Морозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. Футбол

Защитник команды Николай Морозюк на днях вернулся в Киев после отпуска, который он провел в Объединенных Арабских Эмиратах. "Динамовец" поделился впечатлениями от отдыха и рассказал о планах на Новый год:

- Во вторник вернулся из Дубаи, где мы две недели отдыхали вместе с супругой и сыном. Отпуск был замечательный, все понравилось. Мы были там впервые. Мне всегда нравились тихие места, любил летать на какие-нибудь экзотические острова. А в этот раз решили лететь не так далеко, поскольку сын еще маленький. Также получился очень хороший отдых. Старался совмещать пассивное времяпрепровождение с активными занятиями: загорал на пляже, плавал в море, играл в волейбол, футбол, теннис. Еще ездили в город, немного там погуляли. Встречались с Андреем Ярмоленко и Евгением Коноплянкой, которые также отдыхали в Эмиратах. Давно не виделись, так что было интересно с ними встретиться, пообщаться.

Сейчас нахожусь в Киеве, к выполнению индивидуальной программы приступил еще на отдыхе. На днях собираемся уезжать во Львов к родителям на Новый год и Рождество. Продолжим отдыхать с семьей.


Terrikon со ссылкой на ФК Динамо (Киев)


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