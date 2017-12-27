Андрей Лунин - лучший игрок Зари в осенней части чемпионата. Футбол
На официальных страницах «Зари» в Facebook и Instagram в течение нескольких недель проводился опрос болельщиков относительно того, кого из футболистов команды они считают лучшим в осенней части чемпионата.
«Наши фанаты активно голосовали и, что немаловажно, обосновывали своё мнение в комментариях. Дискуссия получилась жаркой и интересной, - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте «Зари». - Подводя итоги, мы, во-первых, благодарим всех тех, кто принял участие в голосовании, а во-вторых, назовём лучших футболистов по мнению наших фанатов.
Перед тем, как это сделать, отмечу, что каждый болельщик должен был назвать лишь одного футболиста. В случае, если таких называлось несколько, учитывалась только фамилия, которая шла первой. Скажем сразу, что по итогу зрительского голосования в большой отрыв ушла четвёрка игроков, поэтому в список лучших у нас попадут сразу четыре футболиста.
Безоговорочным победителем и лидером симпатий стал голкипер «Зари» Андрей Лунин. За него отдали свои голоса 41% болельщиков. На втором месте Александр Караваев. У него 15% голосов. Третий – Евгений Опанасенко и 11%. И лишь один процент Жене проиграл Артём Громов, который финишировал на четвёртой позиции».
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