Андрей Лунин - лучший игрок Зари в осенней части чемпионата. Футбол

На официальных страницах «Зари» в Facebook и Instagram в течение нескольких недель проводился опрос болельщиков относительно того, кого из футболистов команды они считают лучшим в осенней части чемпионата.

«Наши фанаты активно голосовали и, что немаловажно, обосновывали своё мнение в комментариях. Дискуссия получилась жаркой и интересной, - говорится в сообщении опубликованном на официальном сайте «Зари». - Подводя итоги, мы, во-первых, благодарим всех тех, кто принял участие в голосовании, а во-вторых, назовём лучших футболистов по мнению наших фанатов.

Перед тем, как это сделать, отмечу, что каждый болельщик должен был назвать лишь одного футболиста. В случае, если таких называлось несколько, учитывалась только фамилия, которая шла первой. Скажем сразу, что по итогу зрительского голосования в большой отрыв ушла четвёрка игроков, поэтому в список лучших у нас попадут сразу четыре футболиста.

Безоговорочным победителем и лидером симпатий стал голкипер «Зари» Андрей Лунин. За него отдали свои голоса 41% болельщиков. На втором месте Александр Караваев. У него 15% голосов. Третий – Евгений Опанасенко и 11%. И лишь один процент Жене проиграл Артём Громов, который финишировал на четвёртой позиции».


Terrikon со ссылкой на ФК "Заря"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018
Роман Монарев: Все оставшиеся матчи важны для Зирки. ФутболРоман Монарев: Все оставшиеся матчи важны для Зирки. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Блок рекламы


Похожие новости
Верес уволит Вирта и может назначить главным тренером Кварцяного. ФутболВерес уволит Вирта и может назначить главным тренером Кварцяного. Футбол
Морозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. ФутболМорозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. Футбол
Днепр примет финал кубка Украины по футболуДнепр примет финал кубка Украины по футболу
Матс Хуммельс: У Баварии есть потенциал для роста в 2018 году. ФутболМатс Хуммельс: У Баварии есть потенциал для роста в 2018 году. Футбол
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Спортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. ФутболСпортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. Футбол
Паулу Фонсека: Теперь я буду Зорро даже в Китае. ФутболПаулу Фонсека: Теперь я буду Зорро даже в Китае. Футбол
Федорчук: Вербич - не ровня Коноплянке или Ярмоленко. ФутболФедорчук: Вербич - не ровня Коноплянке или Ярмоленко. Футбол
Павелко: Показали, что у нас имя гранда не влияет на принятие решений. ФутболПавелко: Показали, что у нас имя гранда не влияет на принятие решений. Футбол
"Днепр" может потерять профессиональный статус. Футбол"Днепр" может потерять профессиональный статус. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости