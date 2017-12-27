Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко в интервью FootballHub рассказал о предстоящем ремонте на НСК «Олимпийский».

«На ремонт НСК «Олимпийский» из бюджета было выделено 103 млн грн? Эти деньги будут потрачены не к финалу Лиги чемпионов, а для того, чтобы стадион существовал как спортивная арена. То, что сейчас делается на стадионе, — не прописано УЕФА в виде требований к финалу Лиги чемпионов. Никаких дополнительных функций к стадиону не предъявлено.

А эти 103 млн — это на замену труб и всего прочего. Деньги на текущий ремонт, который не делался на стадионе за предыдущие шесть лет. А УЕФА со времен Евро-2012 никаких новых требований не придумал. Но когда они начали проводить ревизию стадиона, то увидели, что там перегорела лампочка, там — сервер полетел, еще где-то вода протекает. Они все это перечислили. Это — накопленные годами проблемы, которые нужно решить

Но, повторюсь, это ремонт не к финалу ЛЧ. Это для того, чтобы стадион был готов к любым соревнованиям — футбольным, легкоатлетическим и т.д.», — сказал Павелко.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
НБА: результаты матчей 21 декабряНБА: результаты матчей 21 декабря
Блок рекламы


Похожие новости
Верес уволит Вирта и может назначить главным тренером Кварцяного. ФутболВерес уволит Вирта и может назначить главным тренером Кварцяного. Футбол
Морозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. ФутболМорозюк: во время отпуска встретился с Ярмоленко и Коноплянкой. Футбол
Днепр примет финал кубка Украины по футболуДнепр примет финал кубка Украины по футболу
Матс Хуммельс: У Баварии есть потенциал для роста в 2018 году. ФутболМатс Хуммельс: У Баварии есть потенциал для роста в 2018 году. Футбол
Андрей Лунин - лучший игрок Зари в осенней части чемпионата. ФутболАндрей Лунин - лучший игрок Зари в осенней части чемпионата. Футбол
Спортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. ФутболСпортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. Футбол
Паулу Фонсека: Теперь я буду Зорро даже в Китае. ФутболПаулу Фонсека: Теперь я буду Зорро даже в Китае. Футбол
Федорчук: Вербич - не ровня Коноплянке или Ярмоленко. ФутболФедорчук: Вербич - не ровня Коноплянке или Ярмоленко. Футбол
Павелко: Показали, что у нас имя гранда не влияет на принятие решений. ФутболПавелко: Показали, что у нас имя гранда не влияет на принятие решений. Футбол
"Днепр" может потерять профессиональный статус. Футбол"Днепр" может потерять профессиональный статус. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости