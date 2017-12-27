Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол

Президент ФФУ Андрей Павелко в интервью FootballHub рассказал о предстоящем ремонте на НСК «Олимпийский».

«На ремонт НСК «Олимпийский» из бюджета было выделено 103 млн грн? Эти деньги будут потрачены не к финалу Лиги чемпионов, а для того, чтобы стадион существовал как спортивная арена. То, что сейчас делается на стадионе, — не прописано УЕФА в виде требований к финалу Лиги чемпионов. Никаких дополнительных функций к стадиону не предъявлено.

А эти 103 млн — это на замену труб и всего прочего. Деньги на текущий ремонт, который не делался на стадионе за предыдущие шесть лет. А УЕФА со времен Евро-2012 никаких новых требований не придумал. Но когда они начали проводить ревизию стадиона, то увидели, что там перегорела лампочка, там — сервер полетел, еще где-то вода протекает. Они все это перечислили. Это — накопленные годами проблемы, которые нужно решить

Но, повторюсь, это ремонт не к финалу ЛЧ. Это для того, чтобы стадион был готов к любым соревнованиям — футбольным, легкоатлетическим и т.д.», — сказал Павелко.