Представители Севильи встречались с Маццари

Итальянский специалист Вальтер Маццари близок к тому, чтобы возглавить "Севилью".

Согласно сообщениям итальянских СМИ, представители испанского клуба уже встречались с экс-наставником "Интера" и "Наполи" и провели с ним предварительные переговоры. В "Севилье" намерены оперативно решить вопрос с новым главным тренером, после увольнения Эдуардо Бериццо из-за "неудовлетворительных результатов".

Маццари встречался со спортивным директором андалузского клуба Оскаром Ариасом, когда тот прилетал в Италию на так называемый Boxing Day.

56-летний итальянский специалист остается без работы с момента своего ухода из "Уотфорда" минувшим летом.

При этом, Маццари не является единственным кандидатом на вакантную должность в "Севилье". Кроме него в списке потенциальных кандидатов значатся Винченцо Монтелла, Томас Тухель и Хавьер Грасия.

Напомним, что пост главного тренера в "Севилье" стал свободным после ухода Эдуардо Бериццо. 48-летний специалист возглавил «Севилью» в июне 2017 года после того, как Хорхе Сампаоли решил покинуть клуб ради сборной Аргентины. В конце осени стало известно, что у аргентинского специалиста был диагностирован рак простаты, он перенёс операцию в конце ноября, а в середине декабря вернулся к работе.


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