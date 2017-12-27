Представители Севильи встречались с Маццари
Итальянский специалист Вальтер Маццари близок к тому, чтобы возглавить "Севилью".
Согласно сообщениям итальянских СМИ, представители испанского клуба уже встречались с экс-наставником "Интера" и "Наполи" и провели с ним предварительные переговоры. В "Севилье" намерены оперативно решить вопрос с новым главным тренером, после увольнения Эдуардо Бериццо из-за "неудовлетворительных результатов".
Маццари встречался со спортивным директором андалузского клуба Оскаром Ариасом, когда тот прилетал в Италию на так называемый Boxing Day.
56-летний итальянский специалист остается без работы с момента своего ухода из "Уотфорда" минувшим летом.
При этом, Маццари не является единственным кандидатом на вакантную должность в "Севилье". Кроме него в списке потенциальных кандидатов значатся Винченцо Монтелла, Томас Тухель и Хавьер Грасия.
Напомним, что пост главного тренера в "Севилье" стал свободным после ухода Эдуардо Бериццо. 48-летний специалист возглавил «Севилью» в июне 2017 года после того, как Хорхе Сампаоли решил покинуть клуб ради сборной Аргентины. В конце осени стало известно, что у аргентинского специалиста был диагностирован рак простаты, он перенёс операцию в конце ноября, а в середине декабря вернулся к работе.
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