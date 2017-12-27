На проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городов

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко озвучил варианты, где может быть проведен финальный поединок национального Кубка сезона-17/18.

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что пять городов претендуют на то, чтобы получить право на проведение финала Кубка Украины сезона-17/18. Стоит отметить, что среди них фигурирует и Мариуполь.