На проведение финала Кубка Украины-17/18 претендуют пять городов
Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко озвучил варианты, где может быть проведен финальный поединок национального Кубка сезона-17/18.
Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассказал, что пять городов претендуют на то, чтобы получить право на проведение финала Кубка Украины сезона-17/18. Стоит отметить, что среди них фигурирует и Мариуполь.
«Сумы также хотят принять финал Кубка Украины 2018 года. Кроме них на финал претендуют Одесса, Мариуполь, Днепр и Запорожье. Многие города подали заявки, кого выберет Исполком – я не знаю», – цитирует Андрея Павелко
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