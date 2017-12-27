Спортдиректор Волыни: Через год хотим быть лидерами в УПЛ. Футбол

Новый спортивный директор луцкой «Волыни» Валентин Кошельник озвучил амбициозные планы команды.

«Хотим быть лидерами. На сегодняшний день лидерами в первой лиге, а через год, максимум, хотим быть лидерами в Премьер-лиге.

Надеюсь, что все будет нормально. Футболисты у нас прекрасные, они будут патриотами нашего клуба, выучат песню «Волынь моя» и все будет хорошо», – сказал Кошельник в эфире телеканала «Футбол 1».

Напомним, что после 22 туров «Волынь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице первой лиги.


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