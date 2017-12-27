Президент Атлетико: Симеоне дал мне слово, что не покинет команду

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо - о неудаче команды в Лиге чемпионов и будущем главного тренера команды Диего Симеоне.

«Вылет из Лиги чемпионов был тяжёлым ударом, но «Атлетико» не повезло. В первом матче с «Ромой» мы должны были побеждать, причём побеждать убедительно. Ведь у нас было много голевых моментов. Из двух встреч с «Карабахом» мы могли выиграть одну. Однако мяч не влетал в сетку ворот, и мы столкнулись со сложностями.

Диего Симеоне? Он спокоен и проделывает отличную работу в Атлетико. Мы гордимся, что у нас такой великолепный тренер. Гордимся им не только со спортивной, но и с человеческой точки зрения. Симеоне дал мне слово и заверил меня, что в следующем сезоне он останется тренером Атлетико. Больше здесь не о чем говорить», — приводит слова Сересо AS.