В Румынии фанат «Реала» расстроенный поражением у «Барсы» поджег собственный дом
После поражения мадридского «Реала» у «Барселоны» в Эль Класико расстроенными были не только испанские фанаты «королевского клуба».
Месси и Криштиану Роналду. Фото: football24.ua / getty images
В частности, румынский фанат «Реала» слишком болезненно воспринял поражение любимого клуба в субботнем матче 17-го тура Примеры против «Барселоны».
70-летний мужчина из румынского города Арад умышленно поджег свой дом после поражения мадридцев. Болельщик бросил в огонь поджигатель и устроил пожар в собственном доме, пишет
К счастью, пожарные прибыли на место происшествия вовремя и спасли мужчину. Пожар была нейтрализован.
Как отметил сам фанат в разговоре с полицией, он сделал это нарочно и не жалеет о своем поступке, поскольку не выдержал позора «Реала».
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26.12.2017 17:20