В Румынии фанат «Реала» расстроенный поражением у «Барсы» поджег собственный дом

После поражения мадридского «Реала» у «Барселоны» в Эль Класико расстроенными были не только испанские фанаты «королевского клуба».

Месси и Криштиану Роналду. Фото: football24.ua / getty images

В частности, румынский фанат «Реала» слишком болезненно воспринял поражение любимого клуба в субботнем матче 17-го тура Примеры против «Барселоны».

70-летний мужчина из румынского города Арад умышленно поджег свой дом после поражения мадридцев. Болельщик бросил в огонь поджигатель и устроил пожар в собственном доме, пишет football24.ua со ссылкой на румынские СМИ .

К счастью, пожарные прибыли на место происшествия вовремя и спасли мужчину. Пожар была нейтрализован.

Как отметил сам фанат в разговоре с полицией, он сделал это нарочно и не жалеет о своем поступке, поскольку не выдержал позора «Реала».