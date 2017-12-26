Рюдигер: Не бежал из Италии из-за расизма. Футбол

Защитник "Челси" Антонио Рудигер доволен своими первыми шестью месяцами в английской Премьер-лиге.

"Я доволен с тех пор, как прибыл в "Челси", - цитирует немца английская пресса. - Для меня это было очень важно. Это совсем другой футбол, не такой как в Италии.

Я не бежал ни от чего из Италии. Я хочу, чтобы это знали все. Я не бежал от расизма. Я ушел, потому что хотел исполнить мечту и сыграть в Премьер-лиге.

Любой, кто меня хорошо знает, знает, что я чувствовал себя комфортно в "Роме". Я уважаю эту страну, я уважаю людей, и мне очень понравилось в Риме".