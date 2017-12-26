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Остапенко сыграет с Сереной Уильямс в рамках выставочного турнира Организаторы Mubadala World Tennis Championship назвали имя теннисистки, которая проведет встречу против бывшей первой ракетки Серены Уильямс. Об этом сообщает Корреспондент. Ею стала представительница Латвии Елена Остапенко. Матч запланирован на 30 декабря. Отметим, что данный поединок станет первым для именитой американки с января 2017 года. Напомним, ранее сообщалось, две экс-первые ракетки мира Серена Уильямс и Мария Шарапова сыграет в спин-оффе фильма "Одиннадцать друзей Оушена" под названием "Восемь подруг мисс Оушен".

golos.ua

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