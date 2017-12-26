Мойес рассказал об интересе к полузащитнику Севильи. Футбол

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес намекнул представителям прессы, что "молотобойцы" заинтересованы в приобретении полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.

29-летний француз перестал попадать в составе команды и может быть продан в течение зимнего трансферного окна.

"Я думаю, это тот футболист, который будет нас интересовать, если его выставят на трансфер, - цитирует Мойеса английская пресса. - Мне сложно сказать, почему он не играет в "Севилье".

Тем не менее, после смены тренера все может измениться. Но, в целом, я описал ситуацию и мы попытаемся что-то предпринять".