Мойес рассказал об интересе к полузащитнику Севильи. Футбол
Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес намекнул представителям прессы, что "молотобойцы" заинтересованы в приобретении полузащитника "Севильи" Стивена Н'Зонзи.
29-летний француз перестал попадать в составе команды и может быть продан в течение зимнего трансферного окна.
"Я думаю, это тот футболист, который будет нас интересовать, если его выставят на трансфер, - цитирует Мойеса английская пресса. - Мне сложно сказать, почему он не играет в "Севилье".
Тем не менее, после смены тренера все может измениться. Но, в целом, я описал ситуацию и мы попытаемся что-то предпринять".
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