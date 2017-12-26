Манчестер Сити придется платить Шальке за свои успехи

Главный тренер "Шальке" Кристиан Хайдель уверен, что "Манчестер Сити" придется доплатить его клубу за Лероя Сане.

Как известно, "Шальке" продал Сане английскому клубу полтора года назад за 50 миллионов евро плюс бонусы.

По информации Bild, "Шальке" дополнительно получит 1 миллион евро, если "Сити" выиграет титул Премьер-лиги, и 500 тысяч евро, если "горожане" достигнут финала Лиги чемпионов.

В случае победы в Лиге чемпионов "МанСити" придется добавить еще 500 тысяч.

"Я не думаю, что для "Манчестер Сити" это будут слишком большие деньги, если им придется доплатить нам после этого сезона", - цитирует издание Гейделя.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерамиВ «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерами
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
В 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентовВ 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентов
МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018МОК утвердил логотип, который заменит герб и флаг РоSSии на зимней Олимпиаде-2018
Блок рекламы


Похожие новости
Ван Дейк выбирает между Барселоной и Ман Сити. ФутболВан Дейк выбирает между Барселоной и Ман Сити. Футбол
РоSSия согласилась выплатить МОК штраф $15 млнРоSSия согласилась выплатить МОК штраф $15 млн
Греческий клуб готов заплатить за Дениса Бойко 1 миллион евроГреческий клуб готов заплатить за Дениса Бойко 1 миллион евро
Инсинье: Игуаин должен уважать своих бывших одноклубниковИнсинье: Игуаин должен уважать своих бывших одноклубников
Манчестер Сити планирует купить центрального защитникаМанчестер Сити планирует купить центрального защитника
Де Брюйне получит 10 миллионов евро за новый контракт с Манчестер СитиДе Брюйне получит 10 миллионов евро за новый контракт с Манчестер Сити
Руководство Сток Сити поставило Хьюзу ультиматумРуководство Сток Сити поставило Хьюзу ультиматум
Главный тренер "Бристоль Сити": "Пришлось разбить копилку дочери, чтобы купить бутылку вина за 450 фунтов для Моуринью"Главный тренер "Бристоль Сити": "Пришлось разбить копилку дочери, чтобы купить бутылку вина за 450 фунтов для Моуринью"
Де Брюйне близок к подписанию нового контракта с Манчестер СитиДе Брюйне близок к подписанию нового контракта с Манчестер Сити
Моуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с Бристоль СитиМоуринью: Возможно, Мхитарян сыграет с Бристоль Сити
Последние новости
Подгружаем последние новости