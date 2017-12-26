Манчестер Сити придется платить Шальке за свои успехи

Главный тренер "Шальке" Кристиан Хайдель уверен, что "Манчестер Сити" придется доплатить его клубу за Лероя Сане.

Как известно, "Шальке" продал Сане английскому клубу полтора года назад за 50 миллионов евро плюс бонусы.

По информации Bild, "Шальке" дополнительно получит 1 миллион евро, если "Сити" выиграет титул Премьер-лиги, и 500 тысяч евро, если "горожане" достигнут финала Лиги чемпионов.

В случае победы в Лиге чемпионов "МанСити" придется добавить еще 500 тысяч.

"Я не думаю, что для "Манчестер Сити" это будут слишком большие деньги, если им придется доплатить нам после этого сезона", - цитирует издание Гейделя.