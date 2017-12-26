УХЛ: Командные итоги 2017-го года

Всего в 2017 году в УХЛ состоялось 127 матчей, 57 из которых относились к сезону 2016/17, а 70 – к текущему сезону. 112 матчей проводились в рамках регулярной части сезона, тогда как 15 матчей прошли на втором этапе чемпионата. Напомним, что чемпионом первого сезона УХЛ стал донецкий «Донбасс».

В уходящем году в матчах Украинской хоккейной лиги приняли участие 9 клубов – «Белый Барс», «Витязь», «Волки», «Галицкие Львы», «Дженералз», МХК «Динамо», «Донбасс», «Кременчук» и «Кривбасс». Три из них – «Витязь», «Дженералз» и «Кривбасс» не смогли принять участие в сезоне 2017/18, им на смену в чемпионат заявились «Волки», «Галицкие Львы» и МХК «Динамо».

118 матчей завершились победой одной из команд в основное время, 7 – в овертайме, и лишь в двух матчах для выявления победителя потребовалась серия послематчевых бросков.

Лидером по количеству побед в основное время является «Донбасс» – на счету дончан 40 выигрышных матчей, в том числе 24 подряд в нынешнем сезоне. На втором месте в этом условном рейтинге расположился «Кременчук» с 29 победами, на третьем – «Белый Барс» с 21 победой в основное время.

Из 7 матчей, завершившихся в овертайме, 3 стали победными для «Кременчука» – ещё в одном поединке в нынешнем сезоне «горожане» уступили «Белому Барсу». По одной победе в серии послематчевых бросков себе в актив записали «Кривбасс» и МХК «Динамо».

Нельзя не вспомнить болельщиков, которые поддерживают свои любимые команды. Статистика показывает, что именно на домашних аренах было завоёвано больше всего побед – 71 победа в 127 матчах, или почти 56%.

Всего в 127 матчах 2017-го года было заброшено 962 шайбы. Наибольшее количество – 246, на счету «Донбасса», 203 шайбы было заброшено хоккеистами «Кременчука», 174 точных броска на счету игроков «Белого Барса». Дальше команды расположились следующим образом: МХК «Динамо» – 94 шайбы, «Кривбасс» – 74, «Галицкие Львы» – 54, «Дженералз» – 49, «Волки» – 46, «Витязь» – 22 заброшенных шайбы.


Terrikon со ссылкой на УХЛ


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