Подготовка к Олимпиаде-2018 обойдется Украине в 120 миллионов гривен
На подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года, Украина выделила 120 млн грн. рассказал руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов.
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"Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. В элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 000 000 грн ", - отметил он.
При этом 60 млн грн направят на биатлон. Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.
Остальное распределят на другие виды спорта.
Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.
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