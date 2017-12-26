Подготовка к Олимпиаде-2018 обойдется Украине в 120 миллионов гривен

На подготовку спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года, Украина выделила 120 млн грн. рассказал руководитель отдела зимних видов спорта Министерства спорта Украины Даниль Амирханов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Мы проанализировали выступления наших спортсменов и поделили их на три категории. В элитную группу попали 15 биатлонистов, а также фристайлист Александр Абраменко. Они получают гораздо больше денег на подготовку, чем представители двух других групп: ведущей и перспективной. Всего на зимние виды спорта государство выделила 120 000 000 грн ", - отметил он.

При этом 60 млн грн направят на биатлон. Амирханов считает такое решение справедливым, поскольку именно в этом виде спорта украинцы имеют наибольшие успехи.

Остальное распределят на другие виды спорта.

Напомним, Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля 2018 года.