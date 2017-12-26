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2017-12-26
АЕК получит миллион евро в случае победы над "Динамо"
Владелец АЕК Димитрис Мелисанидис пообещал игрокам своей команды выплатить бонус в размере 1 миллиона евро в случае выхода в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr .
Фото: unian.net
Соперником греческой команды является киевское "Динамо".
Ранее Мелисанидис обещал своим игрока 300 тысяч евро в случае выхода в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира.
Владелец АЕК поставил условие - если команда не пройдет клуб из Украины, то не только не получит 1 миллион евро, но и лишится бонусов за попадание в 1/16 финала. Игроки согласились с предложенными условиями.
Напомним, первый матч между АЕК и киевским "Динамо" состоится в Греции 15 февраля. Ответная встреча пройдет в Украине 22 февраля.
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