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АЕК получит миллион евро в случае победы над "Динамо" Владелец АЕК Димитрис Мелисанидис пообещал игрокам своей команды выплатить бонус в размере 1 миллиона евро в случае выхода в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает Gazzetta.gr . Фото: unian.net Соперником греческой команды является киевское " Динамо ". Ранее Мелисанидис обещал своим игрока 300 тысяч евро в случае выхода в плей-офф второго по значимости еврокубкового турнира. Владелец АЕК поставил условие - если команда не пройдет клуб из Украины, то не только не получит 1 миллион евро , но и лишится бонусов за попадание в 1/16 финала. Игроки согласились с предложенными условиями. Напомним, первый матч между АЕК и киевским " Динамо " состоится в Греции 15 февраля. Ответная встреча пройдет в Украине 22 февраля. Спорт-Экспресс

Спорт-Экспресс

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