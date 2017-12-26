На Прикарпатье построят стадион для биатлона за 50 миллионов гривен

Заместитель председателя областной государственной администрации Ивано-Франковской области Игорь Пасичняк сообщил, что к руководству ОГА обращалась Федерация биатлона Украины с просьбой поддержать проект строительства биатлонного стадиона.

На Прикарпатті збудують біатлонний стадіон / MirBiatlona

На Прикарпатье построят биатлонный стадион / MirBiatlona Как сообщает местное издание kurs.if.ua из государственного бюджета область получит на стадион 50 млн грн субвенции.

На сессии облсовета депутаты включили эти средства в проект областного бюджета на 2018 год. Где именно может быть построен стадион, пока неизвестно.

Председатель облсовета Александр Сыч призвал депутатов давать предложения относительно места для строительства стадиона.


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