Фенербахче возьмется за трансфер Кришито

Защитник "Зенита" Доменико Кришито, которого сватали в "Галатасарай", может пополнить ряды другого стамбульского коллектива.

По информации Ahaber, боссы "жёлтых канареек" попробуют воспользоваться старыми связями, чтобы перехватить 30-летнего итальянца. "Зенит" и "Фенербахче" уже имеют успешный опыт сотрудничества - речь идёт о трансферах Бруну Алвеша, Луиша Нету и Джулиано.

Напомним, контракт Кришито с бронзовым призёром минувшего чемпионата РоSSии рассчитан до лета 2018-го. На его счету 3 гола и 2 ассиста в 20 поединках Премьер-лиги-2017/18.