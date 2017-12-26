Фенербахче возьмется за трансфер Кришито
Защитник "Зенита" Доменико Кришито, которого сватали в "Галатасарай", может пополнить ряды другого стамбульского коллектива.
По информации Ahaber, боссы "жёлтых канареек" попробуют воспользоваться старыми связями, чтобы перехватить 30-летнего итальянца. "Зенит" и "Фенербахче" уже имеют успешный опыт сотрудничества - речь идёт о трансферах Бруну Алвеша, Луиша Нету и Джулиано.
Напомним, контракт Кришито с бронзовым призёром минувшего чемпионата РоSSии рассчитан до лета 2018-го. На его счету 3 гола и 2 ассиста в 20 поединках Премьер-лиги-2017/18.
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26.12.2017 09:03