Гунько: Готовим во всеоружии поле стадиона Металлист к матчу Шахтер - Рома. Футбол

Поле стадиона "Металлист" уже вовсю готовится к матчам "Шахтера" в следующем году. Об этом каналу "Футбол 1" рассказал гендиректор компании "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.

- Матч Лиги чемпионов состоится 21 февраля. Наша задача за оставшееся время - сделать так, чтобы газон восстановился и улучшил свои характеристики в этот непростой погодный период. Надо во всеоружии подготовить поле к предстоящим матчам.