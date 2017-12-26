Гунько: Готовим во всеоружии поле стадиона Металлист к матчу Шахтер - Рома. Футбол
Поле стадиона "Металлист" уже вовсю готовится к матчам "Шахтера" в следующем году. Об этом каналу "Футбол 1" рассказал гендиректор компании "Шахтер-Сервис" Вадим Гунько.
- Матч Лиги чемпионов состоится 21 февраля. Наша задача за оставшееся время - сделать так, чтобы газон восстановился и улучшил свои характеристики в этот непростой погодный период. Надо во всеоружии подготовить поле к предстоящим матчам.
Для этого будут выполняться ряд мероприятий. Используем проверенные технологии и специализированное оборудование по искусственной стимуляции роста травы, искусственному освещению. Сейчас поле накрывается для защиты от отрицательных температур. Предстоит еще целый комплекс мероприятий. Мы их проводим в координации с официальным партнером УЕФА. Используем все наши наработки, - заверил Гунько.
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26.12.2017 09:10