Касьянов: Сам не знаю, почему меня признали лучшим игроком в Казахстане. Футбол

Экс-футболист "Черноморца" и "Металлиста" Артем Касьянов недавно был признан лучшим игроком первой лиги Казахстана. Контракт 34-летнего хавбека с "Жетысу" истек, так что сейчас футболист ищет себе новый клуб.

- За что вам дали титул лучшего игрока?
- На самом деле, сам не знаю. Скорее всего, это заслуга всей нашей команды. Так проголосовали, и мне очень приятно, пусть это первая лига. Спасибо моей семье, команде и всем тем, кто голосовал, - сказал Касьянов каналу "Футбол 1".

- Что дальше?
- Контракт закончился, ничего не обсуждали. Буду искать новый клуб, а там посмотрим. Время до Нового года еще есть. Надеюсь на лучшее.

- Планируете вернуться в Украину?
- Если честно, планирую играть в Казахстане. Один опыт возвращения в Украину у меня был, который на меня плохо повлиял, я долго переживал по этому поводу. Но все это уже забыто. Сейчас в Харькове новая команда. Слежу за ними и желаю успехов. Болельщикам в городе нужен футбол.


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