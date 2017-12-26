Народный депутат: Суркисы играют против имиджа Украины в мире. Футбол

Спортивный арбитражный суд Лозанны зарегистрировал иск "Динамо" к Федерации футбола Украины относительно технического поражения за неявку на матч в Мариуполь. ФФУ наняла швейцарскую юридическую компанию для защиты своих интересов. Но как бы ни завершилось дело, оно ударит по имиджу Украины, уверен народный депутат Украины и вице-президент Донецкой областной федерации футбола Дмитрий Лубинец. Пострадает репутация и "Динамо".

- Когда ты болеешь за футбол и видишь со стороны человека, который владеет "Динамо", такое отношение к Мариуполю, то это воспринимается нами очень негативно. Я хочу, чтобы это дело было рассмотрено в Лозанне. Но как украинский политик могу четко сказать, что это будет минус для Украины, если мы не можем разобраться внутри нашего государства и выносим вопрос в Лозанну. Пускай будут подтверждены все решения наших футбольных учреждений. Я абсолютно уверен - Лозанна подтвердит, что "Динамо" безосновательно не приехало в Мариуполь.

Если мы не можем разобраться самостоятельно и выносим вопрос в международные суды, это показатель того, что некоторые люди делают все, чтобы у Украины был негативный имидж в мире. В данном случае мы видим, что этим занимаются Суркисы. Это на 100% играет против Украины, - сказал Лубинец каналу "Футбол 1".

Кроме того, Лубинец возмущен высказываниями президента "Динамо" Игоря Суркиса после матча с "Мариуполем" в Киеве .