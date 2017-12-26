Народный депутат: Суркисы играют против имиджа Украины в мире. Футбол
Спортивный арбитражный суд Лозанны зарегистрировал иск "Динамо" к Федерации футбола Украины относительно технического поражения за неявку на матч в Мариуполь. ФФУ наняла швейцарскую юридическую компанию для защиты своих интересов. Но как бы ни завершилось дело, оно ударит по имиджу Украины, уверен народный депутат Украины и вице-президент Донецкой областной федерации футбола Дмитрий Лубинец. Пострадает репутация и "Динамо".
- Когда ты болеешь за футбол и видишь со стороны человека, который владеет "Динамо", такое отношение к Мариуполю, то это воспринимается нами очень негативно. Я хочу, чтобы это дело было рассмотрено в Лозанне. Но как украинский политик могу четко сказать, что это будет минус для Украины, если мы не можем разобраться внутри нашего государства и выносим вопрос в Лозанну. Пускай будут подтверждены все решения наших футбольных учреждений. Я абсолютно уверен - Лозанна подтвердит, что "Динамо" безосновательно не приехало в Мариуполь.
Если мы не можем разобраться самостоятельно и выносим вопрос в международные суды, это показатель того, что некоторые люди делают все, чтобы у Украины был негативный имидж в мире. В данном случае мы видим, что этим занимаются Суркисы. Это на 100% играет против Украины, - сказал Лубинец каналу "Футбол 1".
Кроме того, Лубинец возмущен высказываниями президента "Динамо" Игоря Суркиса после матча с "Мариуполем" в Киеве.
- "Динамо" победило - 5:1. Победил сильнейший. Но после этого Игорь Суркис сказал, что они "загнали собаку в будку". Я это воспринял как личное оскорбление. Кого этот господин назвал собакой? Болельщиков Мариуполя? Все футбольное сообщество области? Команду? Он обидел весь футбольный Донбасс, ребят, которые нас защищают. Хочется услышать хоть какой-нибудь комментарий Суркиса, почему к Мариуполю и всему украинскому футболу такое отношение. Хочу сказать четко: господин Суркис, будьте человеком. Приезжайте в Мариуполь, мы вас приглашаем. Мариуполь сейчас ничем не отличается от Киева или другого украинского города в плане безопасности, - подытожил Лубинец.
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