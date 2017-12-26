Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Украинская шахматистка Анна Музычук прокомментировала свой отказ от престижного турнира в Саудовской Аравии. По ее словам, организация турнира перечит ее принципам, которые она готова отстаивать, даже несмотря на потерю солидных призовых и титулов:
- Я считаю, что турниры такого уровня нельзя проводить в стране, где нарушаются права людей, а особенно - женщин. Мне тяжело далось это решение, но в связи с тем, что я не поехала в Саудовскую Аравию, у меня один титул пропадет, - сказала Музычук в эфире телеканала UA:Перший.
Напомним, в феврале этого года Чемпионат мира по шахматам проходил в Иране. Тогда от участия в турнире в знак протеста против отношения к женщинам отказалась Мария Музычук. Ее сестра Анна тогда поехала в Иран и выступала на турнире в платке. Это не помешало ей занять второе место.
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