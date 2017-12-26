Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин

Украинская шахматистка Анна Музычук прокомментировала свой отказ от престижного турнира в Саудовской Аравии. По ее словам, организация турнира перечит ее принципам, которые она готова отстаивать, даже несмотря на потерю солидных призовых и титулов:

- Я считаю, что турниры такого уровня нельзя проводить в стране, где нарушаются права людей, а особенно - женщин. Мне тяжело далось это решение, но в связи с тем, что я не поехала в Саудовскую Аравию, у меня один титул пропадет, - сказала Музычук в эфире телеканала UA:Перший.