Иньеста: Мы с Месси понимаем друг друга без слов. Футбол
Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста отметил высокий уровень взаимопонимания с нападающим "сине-гранатовых" Лионелем Месси.
- Мы с Месси понимаем друг друга без слов. Практически всю карьеру провели вместе, великолепно знаем друг друга: куда партнёр будет двигаться, куда отдаст пас, как примет мяч. Наша связь становится всё сильнее.
Эти футбольные взаимоотношения продолжают прогрессировать. Я знаю, где он находится на поле, даже если не вижу его. Могу предсказать, где Месси будет спустя секунду. Это происходит само собой. Это не столько врождённое чувство понимать одноклубников, сколько многолетний опыт совместных выступлений, - похвастался хавбек в интервью Marca.
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26.12.2017 08:01