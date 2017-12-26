Хэмилтон и Феттель готовы встать рядом с легендарным Фанхио

В следующем сезоне Льюис Хэмилтон и Себастьян Феттель могут повторить достижение легендарного Хуана Мануэля Фанхио, который в 1950-е 5 раз становился чемпионом Формулы-1 и долго был непревзойденным по этому показателю. Оба современных чемпиона брали титул по 4 раза, находятся в одном шаге от повторения достижения, но признают уникальность Фанхио.

Себастьян Феттель скромен и вообще считает, что нет никакой возможности сравнить нынешнее состояние Ф-1 с тем, что было во времена Фанхио: "Это не то же самое, он завоевал свои титулы за очень короткое время и всего за несколько гонок. Это было просто иначе. Машины прошлых лет не сопоставимы с современными болидами. Он был одним из лучших и самых смелых гонщиков в истории Ф-1".

Люис Хэмилтон просто скромен: "Он является одним из знаковых пилотов. В те времена уровень опасности гонок был высок, и все же он так многого добился за столь короткое время. Для меня большая честь быть столь близко к тому, чтобы соответствовать рекорду такой легенды, как Фанхио".