Ворскла запланировала девять спаррингов
Полтавская "Ворскла", которая завершила осеннюю часть сезона на третьей позиции, намерена первой выйти из отпуска - команда соберётся 7-го января.
Как сообщает клубная пресс-служба, уже 11-го января коллектив Василия Сачко отправится в Турцию, где пробудет до 25-го числа. Полтавчане рассчитывают провести четыре спарринга. Второй сбор намечен на период с 28-го января по 11 февраля. "Ворскла" снова расквартируется на юге Турции, чтобы сыграть пять контрольных матчей.
Напомним, уже 17 февраля (базовая дата 20-го тура) претендент на медали будет принимать "Верес".
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