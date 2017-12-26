Ворскла запланировала девять спаррингов

Полтавская "Ворскла", которая завершила осеннюю часть сезона на третьей позиции, намерена первой выйти из отпуска - команда соберётся 7-го января.

Как сообщает клубная пресс-служба, уже 11-го января коллектив Василия Сачко отправится в Турцию, где пробудет до 25-го числа. Полтавчане рассчитывают провести четыре спарринга. Второй сбор намечен на период с 28-го января по 11 февраля. "Ворскла" снова расквартируется на юге Турции, чтобы сыграть пять контрольных матчей.

Напомним, уже 17 февраля (базовая дата 20-го тура) претендент на медали будет принимать "Верес".