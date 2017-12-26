Ван Дейк выбирает между Барселоной и Ман Сити. Футбол

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк, который не скрывает своего желания сменить команду, может пополнить ряды лидера Премьер-лиги. По информации The Telegraph, "горожане" подпишут 26-летнего голландца за 60 миллионов фунтов.

А вот испанская пресса рисует совсем другую картину. Как утверждает Sport.es, в услугах центрбека заинтересована "Барселона", да и сам футболист не прочь оказаться на "Камп Ноу". Правда, "святые" попытаются заработать не менее 80 миллионов евро.

Напомним, ван Дейк перешёл из "Селтика" в "Саутгемптон" летом 2015-го (13 млн фунтов), а в нынешнем сезоне принял участие в 14 встречах во всех турнирах, оформив один гол.




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