Ван Дейк выбирает между Барселоной и Ман Сити. Футбол

Защитник "Саутгемптона" Вирджил ван Дейк, который не скрывает своего желания сменить команду, может пополнить ряды лидера Премьер-лиги. По информации The Telegraph, "горожане" подпишут 26-летнего голландца за 60 миллионов фунтов.

А вот испанская пресса рисует совсем другую картину. Как утверждает Sport.es, в услугах центрбека заинтересована "Барселона", да и сам футболист не прочь оказаться на "Камп Ноу". Правда, "святые" попытаются заработать не менее 80 миллионов евро.

Напомним, ван Дейк перешёл из "Селтика" в "Саутгемптон" летом 2015-го (13 млн фунтов), а в нынешнем сезоне принял участие в 14 встречах во всех турнирах, оформив один гол.