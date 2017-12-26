МЮ дает 40 миллионов фунтов за вингера Бордо
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Бордо" Малкому. Идею приглашения 20-летнего бразильца продвигает наставник манкунианцев Жозе Моуринью.
Англичане намерены подписать игрока уже этой зимой, сделав запрос на 40 миллионов фунтов стерлингов, когда "Бордо" рассчитывает заработать 55 миллионов, а сам трансфер отложить до лета. На этот случай боссы "красных дьяволов" подготовили ещё одно предложение - они готовы разрешить вингеру выступать во Франции до конца нынешнего сезона, оформив арендное соглашение.
Напомним, Малком принял участие в 18 поединках Лиги 1, записав на свой счёт семь голов и четыре результативные передачи.
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