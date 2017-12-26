НБА: результаты матчей 26 декабря
Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации.
"Нью-Йорк" - "Филадельфия" - 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)
НН: Кантер - 31+22 подбора, Порзингис - 22
ФС: Эмбиид - 25+16 подборов, Редик - 24
"Голден Стэйт" - "Кливленд" - 99:92 (24:28 ,22:16, 25:23, 28:25)
ГС: Дюрант - 25, Томпсон - 24
КК: Лав - 31+18 подборов, Джеймс - 20
"Бостон" - "Вашингтон" - 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31)
БС: Ирвинг - 20, Тэйтум - 20
ВУ: Бил - 25, Уолл - 21+14 передач, Портер - 20
"Оклахома" - "Хьюстон" - 112:107 (28:31, 30:26, 30:31, 24:19)
ОС: Уэстбрук - 31+11 передач, Джордж - 24, Энтони - 20
ХР: Харден - 29+14 передач, Ариза, Гордон - по 20, Капела - 19+10 подборов
"Лейкерс" - "Миннесота" - 104:121 (20:29, 32:24, 28:30, 24:38)
ЛЛ: Кузма - 31, Кларксон - 17
МТ: Гибсон, Батлер - по 23, Таунс - 21+10 подборов
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