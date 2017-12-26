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НБА: результаты матчей 26 декабря Пять матчей регулярного чемпионата состоялись в Национальной баскетбольной ассоциации. "Нью-Йорк" - "Филадельфия" - 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26)

НН: Кантер - 31+22 подбора, Порзингис - 22

ФС: Эмбиид - 25+16 подборов, Редик - 24 "Голден Стэйт" - "Кливленд" - 99:92 (24:28 ,22:16, 25:23, 28:25)

ГС: Дюрант - 25, Томпсон - 24

КК: Лав - 31+18 подборов, Джеймс - 20 "Бостон" - "Вашингтон" - 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31)

БС: Ирвинг - 20, Тэйтум - 20

ВУ: Бил - 25, Уолл - 21+14 передач, Портер - 20 "Оклахома" - "Хьюстон" - 112:107 (28:31, 30:26, 30:31, 24:19)

ОС: Уэстбрук - 31+11 передач, Джордж - 24, Энтони - 20

ХР: Харден - 29+14 передач, Ариза, Гордон - по 20, Капела - 19+10 подборов "Лейкерс" - "Миннесота" - 104:121 (20:29, 32:24, 28:30, 24:38)

ЛЛ: Кузма - 31, Кларксон - 17

МТ: Гибсон, Батлер - по 23, Таунс - 21+10 подборов

Terrikon

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