НБА: лучшие моменты игровой недели

Пропустили последние матчи НБА ? Вашему вниманию лучшие моменты 10-й игровой недели регулярного чемпионата.

Проходы, передачи, данки, точные броски и просто интересные моменты прошедший поединов, в которых традиционно отличилась и блистали звезды НБА Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и многие другие.

Напомним, что в восвресенье в лиге наступила рожденственская пауза. Уже в поенедельник вечером состоятся 5 матчей регулярного чемпионата.

"Нью-Йорк" - "Филадельфия"

"Голден Стейт" - "Кливленд"

"Бостон" - "Вашингтон"

"Оклахома" - "Хьюстон"

"Лейкерс" - "Миннесота"