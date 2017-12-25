НБА: лучшие моменты игровой недели
Пропустили последние матчи НБА? Вашему вниманию лучшие моменты 10-й игровой недели регулярного чемпионата.
Проходы, передачи, данки, точные броски и просто интересные моменты прошедший поединов, в которых традиционно отличилась и блистали звезды НБА Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и многие другие.
Напомним, что в восвресенье в лиге наступила рожденственская пауза. Уже в поенедельник вечером состоятся 5 матчей регулярного чемпионата.
"Нью-Йорк" - "Филадельфия"
"Голден Стейт" - "Кливленд"
"Бостон" - "Вашингтон"
"Оклахома" - "Хьюстон"
"Лейкерс" - "Миннесота"
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