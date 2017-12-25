НБА: лучшие моменты игровой недели

Пропустили последние матчи НБА? Вашему вниманию лучшие моменты 10-й игровой недели регулярного чемпионата.

Проходы, передачи, данки, точные броски и просто интересные моменты прошедший поединов, в которых традиционно отличилась и блистали звезды НБА Леброн Джеймс, Кайри Ирвинг, Джеймс Харден и многие другие.

Напомним, что в восвресенье в лиге наступила рожденственская пауза. Уже в поенедельник вечером состоятся 5 матчей регулярного чемпионата.

"Нью-Йорк" - "Филадельфия"
"Голден Стейт" - "Кливленд"
"Бостон" - "Вашингтон"
"Оклахома" - "Хьюстон"
"Лейкерс" - "Миннесота"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерамиВ «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерами
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
В 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентовВ 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентов
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
В Милане опровергли желание Гаттузо уйти в отставку после разгрома от ВероныВ Милане опровергли желание Гаттузо уйти в отставку после разгрома от Вероны
Блок рекламы


Похожие новости
Лучшие бомбардиры клубов Лиги чемпионовЛучшие бомбардиры клубов Лиги чемпионов
Роналду и Фарфан признаны лучшими игроками недели в еврокубках. ФутболРоналду и Фарфан признаны лучшими игроками недели в еврокубках. Футбол
УЕФА представил команду недели Лиги Европы. ФутболУЕФА представил команду недели Лиги Европы. Футбол
Вентура: Со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 летВентура: Со мной сборная Италии показывает лучшие результаты за последние 40 лет
НХЛ: Топ-10 моментов пятой игровой неделиНХЛ: Топ-10 моментов пятой игровой недели
НХЛ: лучшие голы октябряНХЛ: лучшие голы октября
НХЛ: Десять лучших игровых моментов четвертой игровой неделиНХЛ: Десять лучших игровых моментов четвертой игровой недели
Марлос претендует на звание футболиста недели в Лиге чемпионовМарлос претендует на звание футболиста недели в Лиге чемпионов
НБА: лучшие моменты матчей дняНБА: лучшие моменты матчей дня
Силас: Постараемся реализовать свои моменты в матче с Гертой. ФутболСилас: Постараемся реализовать свои моменты в матче с Гертой. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости