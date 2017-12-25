Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи

Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи

Закончились финальные поединки международного турнира среди молодежи класса “А” памяти А.Агаларова, который проходил на днях в городе Баку (Азербайджан).

Об этом сообщили в Федерации бокса Украины.

Наша молодежная сборная заняла третье общекомандное место и привезла целую сокровищницу медалей.

Обладателями наград стали:

“Золото” — весовая категория до 75 кг — Енакий Евгений, до 81 кг — Стальченко Виталий;

“Серебро” — до 64 кг — Молодан Максим;

“Бронза” — до 52 кг Галиничев Максим, Клим Вадим.

Напомним, что на турнире в Молдове, который проходил в декабре, украинские боксеры также не остались безнаград.




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