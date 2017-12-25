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Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи Закончились финальные поединки международного турнира среди молодежи класса “А” памяти А.Агаларова, который проходил на днях в городе Баку (Азербайджан). Об этом сообщили в Федерации бокса Украины. Наша молодежная сборная заняла третье общекомандное место и привезла целую сокровищницу медалей. Обладателями наград стали: “Золото” — весовая категория до 75 кг — Енакий Евгений, до 81 кг — Стальченко Виталий; “Серебро” — до 64 кг — Молодан Максим; “Бронза” — до 52 кг Галиничев Максим, Клим Вадим. Напомним, что на турнире в Молдове, который проходил в декабре, украинские боксеры также не остались безнаград.

golos.ua

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